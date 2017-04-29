أبرز عناوين الصحف العالمية

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

أبرزت صحيفة إلموندو الإسبانية زيارة بابا الفاتيكان إلى القاهرة واعتبرت أنها في وقت صعب، كما تحدثت الجارديان عن مخاوف إيطالية من تسلل مقاتلين من داعش بعد إيهام السلطات بأنهم جنود ليبيين مصابين، وأعلنت مجلة واشنطن إيكزامينر عن خيارات البيت الأبيض لوجهة أول رحلة خارجية لترامب.

1 – إلموندو: البابا فرانسيس في مغامرة خطيرة بالقاهرة

أكدت صحيفة "الموندو" الإسبانية إلى أن وجود بابا الفاتيكان في القاهرة، مدينة الألف مئذنة، تمثل رسالة واحدة وأخوة، علاوة على احتضان الطائفة الكاثوليكية الصغيرة فى مصر، مؤكدًا أن الزيارة تأتي في وقت صعب للغاية بعد الهجمات الإرهابية التى تعرض لها المسيحيين فى مصر.

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2- الجارديان: إيطاليا تخشى مقاتلين من داعش تسللوا إلى أوروبا

أشارت صحيفة "الجارديان" البريطانية إلى أن مصادر إيطالية كشفت عن تسلل عددًا من مقاتلي تنظيم "داعش" إلى الأراضي الإيطالية تحت ستار علاج جرحى من جنود تابعين للجيش الليبي.

ونقلت الصحيفة عن وثيقة للاستخبارات الإيطالية تؤكد وجود شبكة اجرامية من مسلحي تنظيم"داعش" ومتشددين، تمكنوا من تهريب مصابين من ليبيا للعبور إلى أوروبا باستخدام جوازات سفر مزورة، مشيرة إلى استغلال مشروع الرعاية الصحية المدعوم من دول أوروبية لرعاية المصابين الليبيين.

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3- واشنطن إيكزامينر: البيت الأبيض يفاضل بين إسرائيل وإيطاليا كأول وجهة خارجية لترامب

قال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفاضل بين إيطاليا وإسرائيل كوجهة لأولى رحلاته الخارجية. ونقلت مجلة "واشنطن إكزامينر" الأمريكية أنه على الرغم من التقارير التي أكدت الأسبوع الماضي أن الرحلة الأولى ستكون لإسرائيل، لم يؤكد سبايسر على إحدى الدولتين بعد سؤاله عنها من قبل المراسلين الذين يرافقون ترامب على الطائرة الرئاسية.

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4- يديعوت أحرنوت: خطة إسرائيلية أمريكية لطرد إيران من سوريا

ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" الاسرائيلية في موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن وزير النقل والاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس اقترح خلال زيارته للولايات المتحدة أن تقوم إدارة الرئيس دونالد ترامب بصياغة وثيقة تفاهم من خمس نقاط بين الولايات المتحدة وإسرائيل لإزالة النفوذ الإيراني من سورية.

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5- الإندبندنت: البابا في القاهرة من أجل سلام بين المسيحيين والمسلمين

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن زيارة البابا فرنسيس إلى مصر ترمي إلى نشر السلام بين المسلمين والمسيحيين، وتوطيد العلاقات مع قادة العالم الإسلامي في الوقت الذي يواجهون فيه معركة شرسة مع مُسلحي الجماعات الإرهابية.

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