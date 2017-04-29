العرب اليوم: التحفظ على أموال قطر وحشود تركية تتأهب لدخول سوريا

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العربية، اليوم الجمعة، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها زيارة بابا الفاتيكان للقاهرة و حشود عسكرية تركية على حدودها مع سوريان إضافة إلى انفجار دموي ببغداد.

1- البابا فرانسيس يزور مصر

بابا الفاتيكان يحتضن شيخ الأزهر فى القاهرة اليوم الجمعة (أ ف ب)

وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة البابا فرانسيس في زيارة قصيرة تهدف إلى تعزيز الحوار بين الأديان وهي أول زيارة لبابا روما منذ عام 2000 بعد زيارة البابا يوحنا بولس الثاني.

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2- آخر مستجدات الحرب الأهلية فى سوريا

تصاعد الدخان جراء غارات للنظام السوري بالقرب من دمشق اليوم الجمعة (أ ف ب)

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه يشعر بالفزع من التدمير المستمر لمنشآت طبية في شمال سورية، مشيرًا إلى أن ذلك يحرم ملايين المواطنين من الخدمات الصحية الأساسية.

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3- العراق يؤكد التحفظ على أموال قطرية

صورة للطائرة القطرية المحملة بالأموال فى مطار بغداد الدولي يوم 21 إبريل 2017 (أ ف ب)

أعلنت وزارة الخارجية العراقية أن العراق وضع يده على الأموال القطرية التي أدخلها إلى البلاد مفاوضون قطريون كفدية مقابل الإفراج عن مواطنين لهم اختطفوا في العراق، بهدف "لمحاربة ظاهرة الاختطاف" ومنع وقوعها.

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4- حشود عسكرية تركية قرب الحدود مع سوريا

صورة للجدار الحدودي بين تركيا وسوريا - أرشيفية (أ ف ب)

أفادت مصادر سورية بأن حشود عسكرية تركية شوهدت على الشريط الحدودي المحاذي لمنطقة تل أبيض في ريف الرقة، وذلك استعدادا لبدء التوغل في الأراضي السورية.

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5- انفجار سيارة مفخخة في وسط العاصمة العراقية بغداد

تفجير انتحاري بسيارة مفخخة فى بغداد - أرشيفية (أ ف ب)

أفادت قناة (سكاي نيوز) بالعربية بوقع انفجار ضخم في حي الكرادة وسط العاصمة العراقية بغداد.

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