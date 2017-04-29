25 صورة ترصد.. زيارة بابا الفاتيكان لـ"أرض السلام"
بابا الفاتيكان منذ وصوله إلى مطار القاهرة حتى لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي (1)
بابا الفاتيكان منذ وصوله إلى مطار القاهرة حتى لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي
بابا الفاتيكان منذ وصوله إلى مطار القاهرة حتى لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي (3)
بابا الفاتيكان منذ وصوله إلى مطار القاهرة حتى لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي (4)
بابا الفاتيكان منذ وصوله إلى مطار القاهرة حتى لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي (5)
بابا الفاتيكان منذ وصوله إلى مطار القاهرة حتى لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي (6)
بابا الفاتيكان منذ وصوله إلى مطار القاهرة حتى لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي (7)
بابا الفاتيكان منذ وصوله إلى مطار القاهرة حتى لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي (8)
بابا الفاتيكان منذ وصوله إلى مطار القاهرة حتى لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي (9)
بابا الفاتيكان منذ وصوله إلى مطار القاهرة حتى لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي (10)
بابا الفاتيكان منذ وصوله إلى مطار القاهرة حتى لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي (11)
بابا الفاتيكان منذ وصوله إلى مطار القاهرة حتى لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي (12)
بابا الفاتيكان منذ وصوله إلى مطار القاهرة حتى لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي (13)
بابا الفاتيكان منذ وصوله إلى مطار القاهرة حتى لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي (14)
بابا الفاتيكان منذ وصوله إلى مطار القاهرة حتى لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي (15)
بابا الفاتيكان منذ وصوله إلى مطار القاهرة حتى لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي (16)
بابا الفاتيكان منذ وصوله إلى مطار القاهرة حتى لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي (17)
بابا الفاتيكان منذ وصوله إلى مطار القاهرة حتى لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي (18)
بابا الفاتيكان منذ وصوله إلى مطار القاهرة حتى لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي (19)
بابا الفاتيكان منذ وصوله إلى مطار القاهرة حتى لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي (20)
بابا الفاتيكان منذ وصوله إلى مطار القاهرة حتى لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي (21)
بابا الفاتيكان منذ وصوله إلى مطار القاهرة حتى لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي (22)
بابا الفاتيكان منذ وصوله إلى مطار القاهرة حتى لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي (24)
بابا الفاتيكان منذ وصوله إلى مطار القاهرة حتى لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي (23)
بابا الفاتيكان منذ وصوله إلى مطار القاهرة حتى لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي (25)
تصوير- حسام دياب:
رصدت عدسة "مصراوي"، رحلة البابا فرنسيس الثاني، بابا الفاتيكان منذ وصوله إلى مطار القاهرة حتى لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية، واستقباله بمؤتمر السلام العالمي بمشيخة الأزهر، في زيارته التي تعد الأولى لمصر.
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