25 صورة ترصد.. زيارة بابا الفاتيكان لـ"أرض السلام"

بابا الفاتيكان منذ وصوله إلى مطار القاهرة حتى لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي (1)

بابا الفاتيكان منذ وصوله إلى مطار القاهرة حتى لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي

بابا الفاتيكان منذ وصوله إلى مطار القاهرة حتى لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي (3)

بابا الفاتيكان منذ وصوله إلى مطار القاهرة حتى لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي (4)

بابا الفاتيكان منذ وصوله إلى مطار القاهرة حتى لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي (5)

بابا الفاتيكان منذ وصوله إلى مطار القاهرة حتى لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي (6)

بابا الفاتيكان منذ وصوله إلى مطار القاهرة حتى لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي (7)

بابا الفاتيكان منذ وصوله إلى مطار القاهرة حتى لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي (8)

بابا الفاتيكان منذ وصوله إلى مطار القاهرة حتى لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي (9)

بابا الفاتيكان منذ وصوله إلى مطار القاهرة حتى لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي (10)

بابا الفاتيكان منذ وصوله إلى مطار القاهرة حتى لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي (11)

بابا الفاتيكان منذ وصوله إلى مطار القاهرة حتى لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي (12)

بابا الفاتيكان منذ وصوله إلى مطار القاهرة حتى لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي (13)

بابا الفاتيكان منذ وصوله إلى مطار القاهرة حتى لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي (14)

بابا الفاتيكان منذ وصوله إلى مطار القاهرة حتى لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي (15)

بابا الفاتيكان منذ وصوله إلى مطار القاهرة حتى لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي (16)

بابا الفاتيكان منذ وصوله إلى مطار القاهرة حتى لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي (17)

بابا الفاتيكان منذ وصوله إلى مطار القاهرة حتى لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي (18)

بابا الفاتيكان منذ وصوله إلى مطار القاهرة حتى لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي (19)

بابا الفاتيكان منذ وصوله إلى مطار القاهرة حتى لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي (20)

بابا الفاتيكان منذ وصوله إلى مطار القاهرة حتى لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي (21)

بابا الفاتيكان منذ وصوله إلى مطار القاهرة حتى لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي (22)

بابا الفاتيكان منذ وصوله إلى مطار القاهرة حتى لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي (24)

بابا الفاتيكان منذ وصوله إلى مطار القاهرة حتى لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي (23)

بابا الفاتيكان منذ وصوله إلى مطار القاهرة حتى لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي (25)