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الحلقة (11) من "اسم مؤقت": يوسف يلتقي زياد عسكر.. ويتضح أنه قاتل شجن

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الحلقة (11) من "اسم مؤقت": يوسف يلتقي زياد عسكر.. ويتضح أنه قاتل شجن الحلقة (11) من "اسم مؤقت": يوسف يلتقي زياد عسكر.. ويتضح أنه قاتل شجن

كتب : روان مسعد منذ 25 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل اسم مؤقت، محاولة يوسف إخفاء هالة حتى لا يصل إليها حسام أو الشرطة، وفي الطريق وجد منتصر رجل فارس عسكر أراد أن يأخذه لزياد عسكر كما طلب مسبقا فذهب مع هالة وأيمن، لبيت فارس، كما التقى حسام برفيق أثناء زيارة الأخير لرباب في المستشفى.

ذهب يوسف لمنزل فارس عسكر، وبات عنده ليلة، وذهب صباح اليوم التالي لمقابلة زياد عسكر بسجن المزرعة، الذي أكد له بأنه لم يقتل شجن، وأنه ممدوح داغر وليس يوسف، وروى له يوم مقتل شجن، عندما ذهب لها بالمسدس لقتلها، لكنه وجدها مقتولة ومعها ممدوح داغر الذي قتلها ثم ضربه ليفقد وعيه ومعه دليل إدانته بمقتل المطربة، ليترك يوسف في حيرة بالغة بعد ذلك.

ذهب رأفت الراوي للواء حافظ مشهور، المرشح الرئاسي، الذي ينتمى "للنظام السابق"، بعد أن دعاه الأخير ليتفق معه على أن يدعم الراوي اللواء في حملته الانتخابية، مقابل أن يصبح رئيس وزرائه بعد الانتخابات، وأن يفصح له عن الخائن في حملة الراوي الانتخابية، لكن رأفت الراوي طلب مهلة للتفكير، في هذا الوقت شعر مجدي عبدالعزيز، المرشح الإسلامي، بالخطر من اتفاق المرشحين الآخرين، بعد أن كان حافظ مشهور في صفه.

أثناء رجوع يوسف للمنزل مع منتصر ذهب لشقة رباب بالدقي، وتذكر أنه جاء إليها في وقت سابق ومعه زهور لرباب، كما تذكر أنه قتل بها رباب ما يؤكد أنه ممدوح داغر ويؤكد ما رواه له زياد عسكر بالسجن.

مسلسل "اسم مؤقت" بطولة يوسف الشريف، وشيرين عادل وداليا مصطفى، وعايدة رياض، وزكي فطين عبدالوهاب، وقصة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

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