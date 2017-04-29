10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

عبر البابا فرانسيس، رئيس الكنيسة الكاثوليكية، عن سعادته بوجوده في مصر ووصفها بأنها أم الدنيا، كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الوضع في فنزويلا بات فوضويًا، كما جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تسمح بإنشاء دولة في شمال سوريا، وقال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل إنه لن يطول الزمن حتى يتم إجبار الاحتلال الإسرائيلي على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجونه.

1 – البابا فرانسيس: مصر بيد تبني السلام وبالأخرى تحارب الإرهاب

البابا فرانسيس خلال كلمته اليوم بالقاهرة (أ ف ب)

قال البابا فرانسيس خلال زيارته القصيرة إن مصر مهد الأديان "حيث تستطيع أن تنهض من ليل طويل، وتشع مجددًا بقيم العدالة لبلوغ السلام، فهي تبني السلام بيد وبالأخرى تحارب الإرهاب، لأن من الدول الكبرى لا يمكن توقع القليل، فهي أم الدنيا".

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2- ترامب: فنزويلا ''في وضع فوضوي''

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (أ ف ب)

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن حزنه العميق إزاء الوضع في فنزويلا التي هزتها احتجاجات للمعارضة قتل فيها 30 شخصا. وقال ترامب ردا على سؤال خلال استقباله نظيره الأرجنتيني ماوريسيو ماكري في المكتب البيضاوي إن "فنزويلا في وضع فوضوي."

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3- أردوغان: لن نسمح أبداً بإنشاء دولة شمالي سوريا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أرشيفية)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في القمة الثامنة لمؤسسة مجلس الأطلسي البحثية، إن بلاده لن تسمح أبداً بإنشاء دولة شمالي سوريا، ولن تبقى مكتوفة الأيدى حيال من يحاولون إنشاءها.

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4- زيدان: علينا القيام بأي شئ لتجنب رئاسة لوبان

مدرب ريال مديريد زين الدين زيدان (أ ف ب)

طالب الأسطورة الفرنسية في كرة القدم، زين الدين زيدان، الشعب الفرنسي بفعل أي شئ يمكنهم القيام به من أجل تجنب وصول مرشحة اليمين المتطرف، مارين لوبان، لرئاسة فرنسا.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، قول مدرب ريال مدريد، أنه بعيد عن كل أفكار الجبهة الوطنية، التي تقودها لوبان. وتابع "علينا القيام بأي شئ لتجنب ذلك".

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5- ميلونشون: لست مرشدا أو معلما

زعيم اليسار الفرنسي المتطرف جون لوك ميلونشون (أرشيفية)

أعلن جون لوك ميلونشون زعيم اليسار المتطرف وحركة "فرنسا الآبية" والمرشح الخاسر في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية إنه لن يدعم أيا من مرشحي الجولة الثانية المقررة في السابع من مايو القادم.

وقال ميلنشون :"بالنسبة لي. سأدلي بصوتي...لكنني لن أبلغكم إلى من . لستم في حاجة لي لمعرفة ما ستقومون به. لست معلما ولا مرشدا".

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6- متحدث الخارجية الصينية: بكين لا تمتلك مفتاح الأزمة الكورية الشمالية

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج (أرشيفية)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جينج شوانج، إن بكين "ليس لديها المفتاح لحل القضية الكورية الشمالية"، مضيفا أن الصين لم تصعد الصراعات، المحيطة بجارتها المعزولة.

وأضاف المتحدث، في مؤتمر صحفي "يتطلب حل تلك القضية تفكيرا جماعيا وجهودا مشتركة". وتابع المتحدث أن الصين تؤيد قرارات مجلس الأمن الدولي ضد البرنامج النووي لكوريا الشمالية، وتشجع على تسوية المشكلة من خلال "الحوار والاتصال".

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7- ريكس تيليرسن: كل الخيارات يجب أن تبقى مطروحة إزاء كوريا الشمالية

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيليرسن (أ ف ب)

أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، أمام مجلس الأمن الدولي، أن "كل خيارات" الرد على أي تجربة كورية شمالية صاروخية أو نووية مقبلة "يجب أن تبقى على الطاولة".

وقال في الاجتماع المخصص لبحث تهديد بيونج يانج إنه يوجد "خطر حقيقي لهجوم نووي كوري شمالي على سيول أو طوكيو، وهي على الأرجح مسألة وقت قبل أن تطور كوريا الشمالية القدرة على ضرب البر الأمريكي".

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8- خالد مشعل: لن يطول الزمن حتى نجبر الاحتلال على الإفراج عن أسرانا

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل (أرشيفية)

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل، إن الزمن لن يطول حتى نجبر الاحتلال الإسرائيلي على دفع الثمن والإفراج عن أسرانا من السجون.

وأضاف مشعل في كلمة وجهها للأسرى الأبطال في سجون الاحتلال، عبر فضائية القدس "إننا كما كان لنا سهم في الإفراج عن أسرانا وأسيراتنا، لن يطول الزمن حتى نجبر الاحتلال على دفع الثمن والإفراج عن أسرانا".

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9- سلال: أغلقنا حدودنا البرية من أجل الاستقرار

رئيس وزراء الجزائر عبد المالك سلال (أرشيفية)

أكد عبد المالك سلال، رئيس وزراء الجزائر، أن بلاده اتخذت قرارا بغلق حدودها البرية بهدف "المحافظة على الأمن والاستقرار، بالنظر للمشاكل الأمنية العويصة التي تعرفها بعض دول الجوار"، وأطماع دول أخرى.

وقال سلال، خلال اجتماعه بفعاليات المجتمع المدني لولاية تمنراست أقصى جنوبي الجزائر، "نحن ندرك جيدا أن غلق الحدود أحدث تراجعا في الحركة التجارية والسياحية بالمنطقة، لكن المحافظة على الأمن والاستقرار يقتضي منا اتخاذ مثل هذا القرار".

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10 - بوتين : ارتفاع عدد مدمني المخدرات في روسيا إلى 600 ألف شخص

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية)

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن عدد مدمنى المخدرات وصل إلى 600 ألف شخص في روسيا وفقا للاحصائيات الرسمية، معربا عن اسفه ان هذا الرقم خلال السنوات الخمس الاخيرة لم يتغير للأفضل.

وقال بوتين خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الروسي: "إن العدد المسجل بشكل رسمي للمدمنين على المخدرات وفق الاحصائيات هو قرابة 600 الف شخص"، مشيرا الى أن عدد المدمنين بين من هم دون سن الرشد ارتفع بنسبة 60 بالمئة.

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