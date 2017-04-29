يوفنتوس يسقط في فخ التعادل أمام أتلانتا بالكالتشيو

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سقط يوفنتوس في فخ التعادل أمام مضيفه أتلانتا، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أقيمت على ملعب أتليتي آزوري، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإيطالي.

تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة الـ45 عن طريق اللاعب أندريا كونتي، ليعود أتلانتا للتهديف مرة أخرى في الدقيقة الـ50، ولكن هذه المرة بالخطأ في مرماه عن طريق اللاعب ليوناردو سبينازولا، ليعادل يوفنتوس النتيجة.

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ثم عزز السيدة العجوز النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة الـ82 عن طريق داني الفيس، قبل أن يعادل اتلانتا النتيجة في الدقيقة 89 عن طريق اللاعب ريمو فريلير.

وبهذا التعادل يرفع يوفنتوس رصيده للنقطة 84 في صدارة الكالتشيو، فيما وصل أتلانتا للنقطة 64 محتلًا المركز الخامس.