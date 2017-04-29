شالكه يُمطر شباك ليفركوزن برباعية في البوندسليجا

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فاز فريق شالكه على نظيره باير ليفركوزن، برباعية لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة، على ملعب باي آرينا، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الألماني.

سجل أهداف شالكه كل من جويدو برجشتالر هدفين، وبينيدايكت هوفيديس هدف، واليساندرو شوبف هدف، في الدقائق الـ50،18،10،6.

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بينما سجل هدف ليفركوزن الوحيد، اللاعب ستيفان كيسلينج في الدقيقة الـ69 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد شالكه للنقطة 41 ليصعد إلى المركز التاسع، فيما يتوقف رصيد ليفركوزن عند النقطة 36 في المركز الثاني عشر بالمنافسة.