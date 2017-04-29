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نقيب الصحفيين: الحكومة بطيئة.. والسيسي أنقذ مصر من الإفلاس

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نقيب الصحفيين: الحكومة بطيئة.. والسيسي أنقذ مصر من الإفلاس نقيب الصحفيين: الحكومة بطيئة.. والسيسي أنقذ مصر من الإفلاس

التحرير

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هاجم الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، أداء حكومة شريف إسماعيل، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح ينقذ من أدائها الضعيف.

وأضاف سلامة، خلال لقائه برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، "حسيت بنبرة مرارة في حديث الرئيس خلال مؤتمر الشباب الدولي"، موضحًا أن مصر كانت على وشك الإفلاس، والسيسي أنقذها، واصفًا تعامل مع الأزمات بـ"البطيئ".

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وتابع: "الرئيس لما بيتكلم عن الإعلام، بيقصد تجاهله بعض القضايا الاقتصادية الهامة، من غير المعقول أن نخصص أوقات قضايا زنا المحارم والاغتصاب وغيرهما، ونتجاهل القضايا المهمة التي تمس البلد في هذا الوقت العصيب".

واستكمل: "مصر كانت عايشة على المعونات، بنستنى شحنة الكهرباء عشان النور يجي، مينفعش نفضل طول عمرنا عايشين على المعونة".

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التحرير

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