صور| فقد ساقه وتحدى المستحيل.. مصري ينجح في عبور خليج العقبة

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فرحة كبيرة بين جميع المشاهدين للبطل المصري عمر حجازي وهو يصل إلى منتجع طابا هايتس بعد رحلة سباحة استمرت ٨ ساعات متواصلة، الرحلة بدأت في الساعة السادسة والنصف صباحا ووصل الشاب المصري في الساعة الثالثة عصرا اليوم الجمعه قاطعا مسافة 20 كيلو متر تقريبا بين ميناء العقبة الأردني وميناء طابا هايتس.

عمر حجازي 26 عاما من ذوي الاحتياجات الخاصة هو أول مصري يقوم بهذه المغامرة متحديا كل الظروف الحالية ويبدو أن الحادث الذي تعرض له وتسبب في فقدان ساقه اليسرى الدافع له للقيام بمغامرات مثل تسلق الجبال والصحاري والسباحة ونجح الشاب العشريني في تحقيق انجاز جديد.

اللواء محمد عبد الوهاب استقبل البطل نيابة عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بعد وصوله طابا وقدم له التحية علي الانجاز الكبير الذي حققه، وطالب بأن يتم الترويج لهذه الرحلة في وسائل الاعلام حتي يعرف الجميع أن المصريين يحققون معجزات وانجازات في كل وقت وتحت اي ظروف.

وفور وصول عمر تم عقد مؤتمر صحفي بحضور وسائل الإعلام المختلفة للتحدث عن تجربته.

وقدم عمر الشكر الي والده الكابتن حجازي بطل مصر في الجودو وفريق عمله الذي ساعده في خوض التجربة.