القمص عبد المسيح: بابا الفاتيكان انتصر على الإرهاب بالسلام

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قال القمص عبد المسيح بسيط، أستاذ اللاهوت وكاهن كنيسة العذراء بمسطرد، إن «زيارة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، للقاهرة اليوم الجمعة، تعد زيارة تاريخية، وتؤكد أن مصر بلد السلام والأمان»، مشدّدًا على ضرورة استثمار الزيارة جيدًا.

وأكد بسيط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلام جرايد»، عبر فضائية «العاصمة»، أن «مصر اليوم في عيد وفرح كبير، لأن كل أنظار العالم تتوجه لها، فالزيارة جعلت مصر بؤرة العالم، ما يرسم شكل جديد نحو دعم السياحة المصرية والدينية، حيث أن بابا الفاتيكان انتصر على الإرهاب بالسلام على أرض السلام، من خلال مؤتمر الأزهر العالمي».

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تابع أن «هذه هي مصر الحب والسلام والوحدة الوطنية، موسى نبي عيسى نبي محمد نبي وكل من له نبي يصلي عليه، وهناك وفاق بين جميع الأديان السماوية، وكلنا معًا إلا بعض الجهلاء الذي يفهون الدين خطأ، الجامع والكنيسة يخرج منهما سلامًا».