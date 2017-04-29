أخبار عاجلة

مانشستر يونايتد يسعى للاقتراب من رقم ليدز وبيرنلي التاريخي -
تشيلسي يتصدر سباق التوقيع مع نجم موناكو -
8 الصبح - اللقاء الإسبوعي مع د/هاني الناظر .. والحديث عن الأكزيما التى تصيب الجلد -
عباس يبحث تطوّرات عملية السلام في القاهرة -
الحوثيون يطلقون صاروخًا باليستيًا على معسكر في جنوب السعودية -
تغطية خاصة - تعليق المطران منير حنا على القدسس الإلهي براسة البابا فرانسيس بستاد الدفاع الجوي -
قبيلة الترابين: تنظيم "بيت المقدس" ثلّة دخلاء ودمهم مهدور -
بالصور.. سيارة ملاكي تُثير اشتباه أفراد شرطة بكفر الشيخ -
ضبط 105 كيلو لحوم فاسدة بمطعم شاورمة في أسوان -
بالصور.. القوات المسلحة توزع كراتين مواد غذائية بأسعار مخفضة في السويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

القمص عبد المسيح: بابا الفاتيكان انتصر على الإرهاب بالسلام

Google+ Print
القمص عبد المسيح: بابا الفاتيكان انتصر على الإرهاب بالسلام القمص عبد المسيح: بابا الفاتيكان انتصر على الإرهاب بالسلام

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال القمص عبد المسيح بسيط، أستاذ اللاهوت وكاهن كنيسة العذراء بمسطرد، إن «زيارة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، للقاهرة اليوم الجمعة، تعد زيارة تاريخية، وتؤكد أن بلد السلام والأمان»، مشدّدًا على ضرورة استثمار الزيارة جيدًا.

وأكد بسيط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلام جرايد»، عبر فضائية «العاصمة»، أن «مصر اليوم في عيد وفرح كبير، لأن كل أنظار العالم تتوجه لها، فالزيارة جعلت مصر بؤرة العالم، ما يرسم شكل جديد نحو دعم السياحة المصرية والدينية، حيث أن بابا الفاتيكان انتصر على الإرهاب بالسلام على أرض السلام، من خلال مؤتمر الأزهر العالمي».

شاهد أيضا

تابع أن «هذه هي مصر الحب والسلام والوحدة الوطنية، موسى نبي عيسى نبي محمد نبي وكل من له نبي يصلي عليه، وهناك وفاق بين جميع الأديان السماوية، وكلنا معًا إلا بعض الجهلاء الذي يفهون الدين خطأ، الجامع والكنيسة يخرج منهما سلامًا».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بطريرك الكاثوليك: مصر مهد الأديان قادرة على استيعاب الثقافات المتنوعة

بطريرك الكاثوليك: مصر مهد الأديان قادرة على استيعاب الثقافات المتنوعة

بطريرك الكاثوليك لـ«بابا الفاتيكان»: السيسي لا يبخل على مصر

بطريرك الكاثوليك لـ«بابا الفاتيكان»: السيسي لا يبخل على مصر

مصراوي ينشر قصة العروسين اللذان باركهما البابا فرنسيس خلال القداس الإلهى

مصراوي ينشر قصة العروسين اللذان باركهما البابا فرنسيس خلال القداس الإلهى

بالصور.. مصممة أزياء الملكة رانيا "هامة الحناوي" تطلق مجموعتها في مصر

بالصور.. مصممة أزياء الملكة رانيا "هامة الحناوي" تطلق مجموعتها في مصر