فيديو| والدة الطفلة المغتصبة «عبير»: «اعدموا الجاني في ميدان عام»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

طالبت ميرفت سعيد، والدة الطفلة عبير ضحية الاغتصابر، القضاء بإعدام الجاني، متسائلة: "ليه سايبن واحد عمل 3 جرائم تحرش واغتصاب وقتل عمد؟".

وأضافت ميرفت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، :"لازم يتعدم في ميدان عام، أرحموا الأطفال واعدموا المغتصبين عشان الموضوع ميحصلش تاني، إحنا مش بنربي ولادنا عشان واحد يعمل كده فيهم".

شاهد أيضا

وتابعت: "اللي عمل كده في بنتي طالب جامعي في كلية التجارة وجايب مجموع في ثانوية عامة، وأبوه مدرس لكنه مبيعرفش يربي، بيدي دروس خصوصية وسايب البيت والأولاد دون تربية، الموضوع ملوش علاقه بالتعليم".