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نقيب مهندسي السويس: "ريادة الأعمال" يستهدف دعم طلاب التعليم الصناعي

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نقيب مهندسي السويس: "ريادة الأعمال" يستهدف دعم طلاب التعليم الصناعي نقيب مهندسي السويس: "ريادة الأعمال" يستهدف دعم طلاب التعليم الصناعي

مصراوي Masrawy

نقيب مهندسي السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

قال المهندس حسن عبد العليم، نقيب المهندسين في السويس، إن المؤتمر الثالث لريادة الأعمال يستهدف في الدرجة الأولى دعم طلاب التعليم الصناعي في مدارس السويس، وطلاب كليتي التعليم الصناعي وهندسة البترول بجامعة السويس.

جاء ذلك خلال كلمة نقيب المهندسين في مؤتمر ريادة الأعمال الذي أطلقته فرع نقابة المهندسين بالسويس اليوم الجمعة، وعُقد بمقر هيئة موانئ البحر الأحمر، حيث أضاف النقيب أن النقابة تستهدف في الفترة المقبلة دعم جميع المشروعات المبتكرة التي يقدمها طلاب الكليتين بالجامعة، وكذلك طلاب التعليم الصناعي بالمدارس.

وأضاف أن النقابة وضعت برنامجًا لتأهيل هؤلاء الطلاب المبدعين، يقوم على دعمهم علميًا ومعنويًا، وتوفير الأدوات اللازمة لهم لإتمام مشاريعهم وابتكاراتهم، مشيرًا إلى تواصل تلك المسيرة لدعم كل الطلاب ممن لديهم فكر متطور.

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