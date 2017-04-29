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العثور على رضيعة وسط الزراعات بكفر الشيخ

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العثور على رضيعة وسط الزراعات بكفر الشيخ العثور على رضيعة وسط الزراعات بكفر الشيخ

مصراوي Masrawy

العثور على رضيعة - صورة أرشيفية

كفر الشيخ - إسلام عمار:

عثر مواطن يقيم بقرية أبو عيد التابعة لمركز سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، على رضيعة ملقاة داخل عبوة كرتونية وسط الزراعات بمحيط طريق القرية المؤدي لمدينة سيدي سالم.

تلقى العميد أحمد عادل، مأمور مركز شرطة سيدي سالم، إشارة من مستشفى سيدي سالم المركزي بوصول رضيعة في حالة إعياء شديد، رفقة أحد الأشخاص، أفاد بعثوره عليها داخل كرتونة، وسط الزراعات بدائرة المركز، حيث جرى التعامل معها طبيًا، وتبين إنها بعمر يوم واحد.

حرر محضر بالواقعة، ومن المقرر إيداع الطفلة دار الأيتام بمدينة دسوق، عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من النيابة العامة.​

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