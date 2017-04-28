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ما هي الصلاة المسكونية التي أداها بابا الفاتيكان بالكنيسة المرقسية؟

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مصراوي Masrawy

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كتب- مصطفى المنشاوي:

أدى البابا فرنسيس الثاني، بابا الفاتيكان والبابا تواضروس الثاني، بطريرك الإسكندرية، مراسم الصلاة المسكونية بالكنيسة البطرسية التي شهدت تفجيرًا إرهابيًا في 11 ديسمبر العام الماضي.

وقال القس رفعت فتحي، أمين عام مجلس كنائس ، إن الصلاة المسكونية، تقام في ظروف محددة، يتجمع فيها كل الطوائف المسيحية.

وأوضح فتحي- في تصريح لـ"مصراوي"- أن إقامة الصلاة المسكونية اليوم بالبطرسية جاءت نظرًا لتجمع جميع الطوائف في صلاة واحدة، مضيفًا: "صلاة اليوم من أجل انتشار السلام بالبلاد، ومن أجل مساعدة الفقراء والمٌهمشين".

وتزينت الكنيسة بأكاليل من الزهور، والإضاءات، فضلًا عن لافتات ترحيب واستقبال لبابا الفاتيكان.

ووصل البابا فرنسيس إلى الكنيسة البطرسية، عقب مؤتمر مشترك بفندق الماسة مع الرئيس عبدالفتاح ، ومؤتمر السلام العالمي بمشيخة الأزهر بحضور الدكتور أحمد الطيب.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى البابا في مقر القصر الجمهوري "الاتحادية"، وفندق الماسة، ومقر مشيخة الأزهر المشيخة.

واستقبل شريف اسماعيل ـ رئيس الوزراء، البابا فرانسيس بابا الفاتيكان في مطار القاهرة، في أول زيارة له منذ عام 2000.

وكان في استقبال البابا في المطار الأنبا ابيفانيوس رئيس دير أبو مقار، والأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، المطران غريغوريوس الثالث الحام، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك،الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرط الاقباط الكاثوليك.

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