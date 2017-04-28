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أطباء التكليف يقررون الاعتصام بـ"دار الحكمة" بعد رفض الصحة لمطالبهم

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أطباء التكليف يقررون الاعتصام بـ"دار الحكمة" بعد رفض الصحة لمطالبهم أطباء التكليف يقررون الاعتصام بـ"دار الحكمة" بعد رفض الصحة لمطالبهم

مصراوي Masrawy

أطباء التكليف

كتب - أحمد جمعة:

قرر أطباء التكليف دفعة مارس 2017، الدخول في اعتصام مفتوح بنقابة الأطباء بداية من غد السبت، حتى الاستجابة لمطالبهم بتعديل قواعد حركة التكليف.

ويرفض أطباء التكليف منذ ديسمبر الماضي، التسجيل على قاعدة البيانات والرغبات الخاصة بالتكليف بوزارة الصحة، دون توافر القواعد العادلة ومميزات العمل في المناطق النائية، حسبما ذكروا في بيان سابق.

وسبق لأطباء التكليف التقدم بشكوى إلى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل؛ لمطالبته بالتدخل وحل المشكلة، مؤكدين سعي هيئة المستشفيات التعليمية التابعة لوزارة الصحة لفصل نفسها بعيداً عن التنسيق الخاص بباقي مستشفيات الوزارة.

وقال الأطباء- في بيان، الجمعة- إن ممثلين عن الدفعة سيتوجهون إلى ديوان عام وزارة الصحة لمقابلة وزير الصحة أحمد عماد راضي، يوم الأحد المقبل.

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