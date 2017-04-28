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مستشار «الكنيسة الكاثوليكية»: بابا الفاتيكان «صوفي» بدرجة راهب

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مستشار «الكنيسة الكاثوليكية»: بابا الفاتيكان «صوفي» بدرجة راهب مستشار «الكنيسة الكاثوليكية»: بابا الفاتيكان «صوفي» بدرجة راهب

التحرير

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قال الدكتور سُليمان شفيق، مستشار لجنة العدالة والسلام بالكنيسة الكاثوليكية، والباحث في "لاهوت التحرير"، إن البابا فرانسيس الأول، بابا الفاتيكان، ليس رجل دين تقليدي، واصفًا إياه بأنه صوفي بدرجة راهب، وشاء قدره أنْ يتبوأ كرسي روما، واعتبر أن لقب البابا هو مُحصلة.

وأضاف، خلال لقائه على شاشة "الغد" ، : "بابا الفاتيكان من رجال الله الصوفيين"، موضحًا أن كلمة البابا فرانسيس الأول كانت عن مكانة ، في الوقت الذي قدم فيه دلالة صوفية عظيمة، من ناحية أنّ مصر استقبلت النبي يوسف، واستطاعت أنْ تحمي العالم من مَجاعة القمح، فمصر قادرة الآن أنْ تُغذي العالم من مَجاعة المحبة.

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التحرير

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