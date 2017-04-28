قبطي باكيًا: حزين لما يتعرض له شيخ الأزهر.. الشعب يحبه ويأخذ منه البركة

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قال الدكتور منير جرس، قبطي مقيم بالأقصر، إنه يبكي حزنًا على ما يتعرض له شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، من هجمة شرسة، مستكملًا: «أنا أعرف الطيب منذ 40 عامًا وهو جاري.. وهو قيمة وقامة كبيرة».

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»: «فضيلة الإمام الأكبر رجل البساطة والوداعة والتواضع، حينما يأتي يجلس بيننا على كنبة بسيطة وحوله الآلاف، وبدون حراسة، لأن الشعب يحميه ويحبه، ويقول الدكتور منير ده أخويا، ووالدي وصاني عليه».

تابع متأثرًا: «إزاي شيخ الأزهر يُهاجم في بلد الأزهر؟ ألا نشاهد الآلاف الذين يلتفون حوله حينما يكون بالخارج؟ إذا كان البابا فرانسيس هو بابا الفقراء والمستضعفين، فإن شيخ الأزهر شيخ للفقراء والمساكين، الإمام الأكبر يسكن في شقة بالإيجار في القاهرة، لماذا نهاجم الأزهر الذي خرَّج الملايين من العلماء الأفاضل وعلى رأسهم شيخه؟».

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استكمل مخاطبًا شيخ الأزهر: «إحنا المسيحيين قبل المسلمين نحبك يا دكتور أحمد، لأنك رجل كريم وبسيط، إحنا بناخد منك البركة، أنت قيمة كبيرة للملايين».