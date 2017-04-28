فيديو| شاهين: «مبارك من اللي ضحوا في حرب أكتوبر»

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قال الداعية مظهر شاهين، شيخ وإمام مسجد عمر مكرم، إنه لا يجب أن ينسي أحد دور كل بطل شارك في تحرير سيناء.

وأضاف شاهين، خلال برنامج "الصديقان"، المذاع على قناة "المحور"، :"بنوجه الشكر والتقدير لكل من حارب في سيناء نعرفه أو لا، بزعل لما ألاقي تعمد إننا نخفي بطولات ناس للخلاف السياسي معهم أو أساءتهم لشئ ما".

وتابع: "موقفي من الثورة معروف، والرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، من الناس اللي ضحت وحاربت في أكتوبر، فمينفعش ننسى دوره في الحرب لمجرد خلافنا معه سياسيًأ".

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واستكمل: "التاريخ مبيتكتبش بالكره أوالحب، مينفعش أقعد 30 سنة أقول صاحب الضربة الجوية ولما أكرهوا أشيل اسمه من التاريخ خالص، لازم نقول الحقيقة في كل الأوقات".