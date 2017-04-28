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رغم اعتراضهم.. «قضاة الإسكندرية»: نحترم تعديلات قانون الهيئات

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رغم اعتراضهم.. «قضاة الإسكندرية»: نحترم تعديلات قانون الهيئات رغم اعتراضهم.. «قضاة الإسكندرية»: نحترم تعديلات قانون الهيئات

التحرير

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أعلن المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، عدم وجود نية للتصعيد ضد تعديل قانون السلطة القضائية ،الذي أصدره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح ، مشيرًا إلى أنه ينتظر الاجتماع المقبل لرؤساء الأندية لاتخاذ القرار المناسب.

قال "أبو عيانة"، لـ"التحرير": :من الضروري احترام التعديلات الجديدة ما دامت قد صدرت، على الرغم من أننا كقضاة لا نوافق عليها لكن نتعامل في إطار قانوني".

وأضاف: "من الوارد الطعن على القرار من الناحية القانونية قدر الإمكان، من أجل الحفاظ على استقلال القضاء"، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعًا للمجلس الاستشاري يضم رؤساء أندية القضاة للاتفاق على القرار النهائي بشأن إقرار قانون السلطة القضائية.

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وأوضح: "تقدمنا بمشروع قانون وتعديل 12 مادة كاملة، من بينها تعديل قانون الإجراءات الجنائية، خاصة أن الشعب المصري مشتاق للعدالة الناجزة، ولا بد من تعديل قانون الإجراءات الجنائية، فهو الأولى من تعديل قانون السلطة القضائية".

كان المستشار عبد العزيز أبو عيانة، ترأس اجتماعًا لرؤساء أندية القضاء، قبل إقرار القانون، لمناقشة أزمة إصرار مجلس النواب على سرعة إصدار قانون السلطة القضائية، بعد تعديل مادة لتعيين رئيس السلطة القضائية، وطالب بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لعرض وجه اعتراض القضاة على صدور تلك المادة بالقانون، علمًا بأن القانون به مواد أخرى ملحة تحتاج للتعديل.

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التحرير

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