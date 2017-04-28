بكري: شيخ الأزهر يواجه حملة مسمومة من ناس يسعون لضرب الثوابت

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قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن «الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، واجه حملة مسمومة من قِبل بعض الذين نحوا ضمائرهم جانبًا وسعوا إلى ضرب الثوابت، وتعمدوا الإساءة والجرأة على الأزهر وإمامه الأكبر».

أضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»: «انظروا إلى المؤتمر العالمي للسلام الذي عقده الأزهر، وشارك به البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، انظروا إلى كلمات شيخ الأزهر، انظروا كيف يستقبل العالم شيخ أزهرنا حينما يكون في زيارات خارجية، ومع ذلك نرى البعض يتطاول بشكلِ يخرج عن كل أساليب اللياقة».