أخبار عاجلة

مانشستر يونايتد يسعى للاقتراب من رقم ليدز وبيرنلي التاريخي -
تشيلسي يتصدر سباق التوقيع مع نجم موناكو -
8 الصبح - اللقاء الإسبوعي مع د/هاني الناظر .. والحديث عن الأكزيما التى تصيب الجلد -
عباس يبحث تطوّرات عملية السلام في القاهرة -
الحوثيون يطلقون صاروخًا باليستيًا على معسكر في جنوب السعودية -
تغطية خاصة - تعليق المطران منير حنا على القدسس الإلهي براسة البابا فرانسيس بستاد الدفاع الجوي -
قبيلة الترابين: تنظيم "بيت المقدس" ثلّة دخلاء ودمهم مهدور -
بالصور.. سيارة ملاكي تُثير اشتباه أفراد شرطة بكفر الشيخ -
ضبط 105 كيلو لحوم فاسدة بمطعم شاورمة في أسوان -
بالصور.. القوات المسلحة توزع كراتين مواد غذائية بأسعار مخفضة في السويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

بكري: شيخ الأزهر يواجه حملة مسمومة من ناس يسعون لضرب الثوابت

Google+ Print
بكري: شيخ الأزهر يواجه حملة مسمومة من ناس يسعون لضرب الثوابت بكري: شيخ الأزهر يواجه حملة مسمومة من ناس يسعون لضرب الثوابت

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن «الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، واجه حملة مسمومة من قِبل بعض الذين نحوا ضمائرهم جانبًا وسعوا إلى ضرب الثوابت، وتعمدوا الإساءة والجرأة على الأزهر وإمامه الأكبر».

أضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»: «انظروا إلى المؤتمر العالمي للسلام الذي عقده الأزهر، وشارك به البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، انظروا إلى كلمات شيخ الأزهر، انظروا كيف يستقبل العالم شيخ أزهرنا حينما يكون في زيارات خارجية، ومع ذلك نرى البعض يتطاول بشكلِ يخرج عن كل أساليب اللياقة».

شاهد أيضا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مانشستر يونايتد يسعى للاقتراب من رقم ليدز وبيرنلي التاريخي

مانشستر يونايتد يسعى للاقتراب من رقم ليدز وبيرنلي التاريخي

تشيلسي يتصدر سباق التوقيع مع نجم موناكو

تشيلسي يتصدر سباق التوقيع مع نجم موناكو

بطريرك الكاثوليك: مصر مهد الأديان قادرة على استيعاب الثقافات المتنوعة

بطريرك الكاثوليك: مصر مهد الأديان قادرة على استيعاب الثقافات المتنوعة

فيديو.. لحظة مغادرة بابا الفاتيكان لـ«الدفاع الجوي» عقب انتهاء القداس الإلهي

فيديو.. لحظة مغادرة بابا الفاتيكان لـ«الدفاع الجوي» عقب انتهاء القداس الإلهي