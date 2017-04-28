انقسام في الأهلي بسبب دوري أبطال العرب.. و«البدري» يدرس الاعتذار

التحرير

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تسود حالة من الانقسام بين أعضاء الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، بشأن مشاركة القلعة الحمراء، في بطولة دوري أبطال العرب.

وكان مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود طاهر، قد وضع قرار المشاركة في يد الجهاز الفني للقلعة الحمراء، والأخذ برأيه، قبل الإعلان عن المشاركة بالبطولة، من عدمها.

وعلمت التحرير، أن حسام البدري، بدأ التفكير في الاعتذار عن المشاركة بالبطولة العربية، بسبب تعارضها مع مشاركة الفريق بدوري أبطال إفريقيا، وأنها ستبدأ بعد انتهاء بطولة الدوري مباشرة.

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وأشار مصدر داخل الجهاز الفني، إلى أن مساعدي البدري، رأوا إمكانية المشاركة باللاعبين غير المقيدين بالقائمة الإفريقية وغير الأساسيين مع دخول بعض العناصر من الناشئين.

وأكد المصدر أن البعض يفكر في العائد المادي من خلال المشاركة، حيث سيستلم كل نادي مشارك بالبطولة مبلغ 12 ألف دولار، نظير مشاركته، وكل مركز بالبطولة بمكافأة مختلفة.

وتبدأ البطولة يوم 21 يوليو وحتى 5 أغسطس، والمقرر إقامتها بمصر، وستقام القرعة يوم 5 مايو المقبل، بالأهرامات.