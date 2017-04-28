مدرب الإسماعيلي: نجحنا في الفوز على المصري رغم الغيابات

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أعرب أبو طالب العيسوي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن سعادته بفوز فريقه على المصري، اليوم الجمعة، في بطولة الدوري الممتاز.

وأضاف العيسوي، في تصرحات تليفزيونية لقناة «أون سبورت»،«أن الفريق نجح فى الفوز وقدم مستوي قوي رغم الغيابات المؤثرة»، مشيرًا إلى أن هناك طموح لمواصلة الانتصارات.

وتابع «أن الفريق سيخوض مباراة صعبة أمام الزمالك، لكنه سيلعب للفوز، خاصة وأن هناك طموحات كبيره مع الفريق».

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وأضاف المدير الفني للدراويش، «أنه يتمني المشاركة فى البطولة العربية، خاصة وأن الإسماعيلي يعد الضلع الثالث فى الدوري المصري».

الجدير بالذكر أن نادي الأسماعيلي نجح فى الفوز على المصري بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد الإسماعيلية.