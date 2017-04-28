بـ6 آلاف جنيه.. طنطا يكافئ لاعبيه بعد التعادل مع الزمالك

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قرر فايز عريبي، رئيس نادي طنطا، صرف 6 آلاف جنيه لكل لاعب فى الفريق الأول، بعد التعادل الذي حققه الفريق اليوم أمام الزمالك في بطولة الدوري الممتاز.

وجاء صرف هذه المكافأة بحسب اللائحة المالية للفريق والتى عدلت مؤخرا بأن يحصل كل لاعب بالفريق على مبلغ 6 آلاف جنيه فى حال التعادل خلال مباريات الفريق أمام الأهلى والزمالك والإسماعيلي.

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الجدير بالذكر أن طنطا تعادل مع الزمالك فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين اليوم الجمعة، دون أهداف، ضمن منافسات الأسبوع الـ26 من مباريات الدوري الممتاز.