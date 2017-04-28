«يد الزمالك» تفوز على هليوبوليس في دوري المحترفين

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فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادى الزمالك، بقيادة مديره الفني عاصم صلاح، على نظيره هليوبوليس بنتيحة 29 -26، في إطار الجولة الحادية عشر من الدور الثاني لدورى المحترفين.

بينما أجلت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، لقاء الأهلى أمام سبورتنج فى الجولة الحادية عشرة بالدور الثانى من دورى المحترفين، لتقام يوم الأحد بدلاً من اليوم، بسبب إرهاق لاعبي الأهلي القادمين من المغرب بعد التتويج ببطولتي السوبر وأبطال الكؤوس الإفريقية.

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والجدير بالذكر أن مسابقة الدوري شهدت فترة توقف لمدة 27 يومًا، بسبب إقامة بطولة السوبر الإفريقي وبطولة الكؤوس الإفريقية فى المغرب، والتى توج بهم النادي الأهلي.