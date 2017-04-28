الإسماعيلي يقتنص فوزا ثمينا من المصري في ديربي القناة

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فاز فريق الإسماعيلي على نظيره المصري البورسعيدي، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة، على استاد المكس بالإسكندرية، في إطار مواجهات الجولة الـ26 من الدوري الممتاز.

تقدم الدراويش في الدقيقة الـ48 عن طريق اللاعب محمود متولي من ركلة جزاء، ليعود الفريق البورسعيدي ويعادل النتيجة في الدقيقة 79 عن طريق لاعب الإسماعيلي محمود متولي بالخطأ في مرماه.

ثم يعود الدراويش للتسجيل مرة أخري في الدقيقة الـ93 من عمر المباراة، عن طريق اللاعب محمد هاشم.

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وبهذه النتيجة يصل الدراويش للنقطة الـ35 ليصعد للمركز التاسع في الجدول، بينما يتوقف رصيد المصري عند النقطة 43 في المركز الرابع بالمسابقة.