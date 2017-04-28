أخبار عاجلة

مانشستر يونايتد يسعى للاقتراب من رقم ليدز وبيرنلي التاريخي -
تشيلسي يتصدر سباق التوقيع مع نجم موناكو -
8 الصبح - اللقاء الإسبوعي مع د/هاني الناظر .. والحديث عن الأكزيما التى تصيب الجلد -
عباس يبحث تطوّرات عملية السلام في القاهرة -
الحوثيون يطلقون صاروخًا باليستيًا على معسكر في جنوب السعودية -
تغطية خاصة - تعليق المطران منير حنا على القدسس الإلهي براسة البابا فرانسيس بستاد الدفاع الجوي -
قبيلة الترابين: تنظيم "بيت المقدس" ثلّة دخلاء ودمهم مهدور -
بالصور.. سيارة ملاكي تُثير اشتباه أفراد شرطة بكفر الشيخ -
ضبط 105 كيلو لحوم فاسدة بمطعم شاورمة في أسوان -
بالصور.. القوات المسلحة توزع كراتين مواد غذائية بأسعار مخفضة في السويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

الإسماعيلي يقتنص فوزا ثمينا من المصري في ديربي القناة

Google+ Print
الإسماعيلي يقتنص فوزا ثمينا من المصري في ديربي القناة الإسماعيلي يقتنص فوزا ثمينا من المصري في ديربي القناة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

فاز فريق الإسماعيلي على نظيره المصري البورسعيدي، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة، على استاد المكس بالإسكندرية، في إطار مواجهات الجولة الـ26 من الدوري الممتاز. 

تقدم الدراويش في الدقيقة الـ48 عن طريق اللاعب محمود متولي من ركلة جزاء، ليعود الفريق البورسعيدي ويعادل النتيجة في الدقيقة 79 عن طريق لاعب الإسماعيلي محمود متولي بالخطأ في مرماه. 

ثم يعود الدراويش للتسجيل مرة أخري في الدقيقة الـ93 من عمر المباراة، عن طريق اللاعب محمد هاشم.

شاهد أيضا

وبهذه النتيجة يصل الدراويش للنقطة الـ35 ليصعد للمركز التاسع في الجدول، بينما يتوقف رصيد المصري عند النقطة 43 في المركز الرابع بالمسابقة. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مانشستر يونايتد يسعى للاقتراب من رقم ليدز وبيرنلي التاريخي

مانشستر يونايتد يسعى للاقتراب من رقم ليدز وبيرنلي التاريخي

تشيلسي يتصدر سباق التوقيع مع نجم موناكو

تشيلسي يتصدر سباق التوقيع مع نجم موناكو

بطريرك الكاثوليك: مصر مهد الأديان قادرة على استيعاب الثقافات المتنوعة

بطريرك الكاثوليك: مصر مهد الأديان قادرة على استيعاب الثقافات المتنوعة

فيديو.. لحظة مغادرة بابا الفاتيكان لـ«الدفاع الجوي» عقب انتهاء القداس الإلهي

فيديو.. لحظة مغادرة بابا الفاتيكان لـ«الدفاع الجوي» عقب انتهاء القداس الإلهي