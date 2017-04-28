بيان ملكي بشأن بائعي التذاكر.. الريال يعاقب «خونة مدريد»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أصدر رنادي ريال مدريد الإسباني، بيانا بشأن الأعضاء الذين باعوا تذاكرهم لمشجعي برشلونة في الكلاسيكو الماضي، والبالغ عددهم 635 عضوًا .

وذكر البيان: «يعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم أنه تم ضبط 635 تذكرة موسمية بسبب استخدامها غير السليم من قبل الأعضاء المالكين لها، وذلك بفضل التعاون مع الشرطة البلدية فى مدريد والتنسيق معها».

و أضاف البيان: «أحال نادي ريال مدريد لكرة القدم جميع تلك الحالات للجنة الانضباط الاجتماعي بالنادي، لاتخاذ الإجراءات التأديبية على الفور، وفتح ملفات قد تؤدي إلى طرد أولئك الأعضاء».

شاهد أيضا

واختتم: «سيواصل نادي ريال مدريد العمل بجدٍ للتصدي لتلك الممارسة غير القانونية بالطريقة الوحيدة الممكنة: التنسيق مع قوات أمن الدولة والتعاون الوثيق معها».

الجدير بالذكر أن ريال مدريد خسر أمام برشلونة فى كلاسيكو الأرض يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات الدوري الأسباني