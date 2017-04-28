فيديو| نبيلة مكرم: كلمات بابا الفاتيكان «لطمة» على وجه الإرهاب

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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن زيارة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، للقاهرة، اليوم الجمعة، ومشاركته بمؤتمر الأزهر العالمي للسلام، وكلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفندق الماسة، وبالكاتدرائية، أمام البابا تواضروس الثاني؛ بمثابة «لطمة على وجه الإرهاب الأسود».

شدّدت الوزيرة، خلال مداخلة عبر فضائية «DMC»، على أنه يجب استمرار هذه الزيارة والترويج لها عالميًا، موضحةً أنها سيتم تنظيم القداس الإلهي غدًا بحضور بابا الفاتيكان، ما يمثل دعوة حقيقية للسلام في العالم أجمع، مؤكدةً أنه قدومه «بركة كبيرة لمصر»، مستكملةً: «كلماته كانت صادقة للغاية، ونابعة من القلب، وأثرت فينا للغاية وأبكتنا».