الخارجية تتابع حالة المصريين المصابين في حريق مجلس الوزراء بالأردن

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أعلنت وزارة الخارجية، أن سفير مصرفي الأردن طارق عادل، وعدد من أعضاء السفارة، زاروا مواطنين مصريين مصابين في حادث حريق وقع في المبنى الملاصق لمقر رئاسة الوزراء الأردني، للاطمئنان عليهم، والوقوف على الرعاية الطبية التي يتلقونها في مستشفى مدينة الحسين الطبية العسكرية في عمان.

وأوضح السفير المصري، وفقًا لبيان الخارجية، أن المصابين يتلقون العلاج اللازم في قسم العناية المركزة بالمستشفى، تحت إشراف فريق طبي متخصص، مشيرًا إلى أن أحدهم في حالة حرجة، حيث يعاني من حروق شديدة بلغت نسبتها 73%، بينما تعد حالة المصابين الآخرين مستقرة نسبيا وفقا للرأي الطبي، ومن المنتظر خروجهما من المستشفى خلال اليومين المقبلين.