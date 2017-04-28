الخارجية تتابع حالة المصريين المصابين في حريق مجلس الوزراء بالأردن

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أعلنت وزارة الخارجية، أن سفير مصرفي الأردن طارق عادل، وعدد من أعضاء السفارة، زاروا مواطنين مصريين مصابين في حادث حريق وقع في المبنى الملاصق لمقر رئاسة الوزراء الأردني، للاطمئنان عليهم، والوقوف على الرعاية الطبية التي يتلقونها في مستشفى مدينة الحسين الطبية العسكرية في عمان.
وأوضح السفير المصري، وفقًا لبيان الخارجية، أن المصابين يتلقون العلاج اللازم في قسم العناية المركزة بالمستشفى، تحت إشراف فريق طبي متخصص، مشيرًا إلى أن أحدهم في حالة حرجة، حيث يعاني من حروق شديدة بلغت نسبتها 73%، بينما تعد حالة المصابين الآخرين مستقرة نسبيا وفقا للرأي الطبي، ومن المنتظر خروجهما من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
السفير ذكر أن الدكتور هاني الملقى، رئيس الوزراء الأردني، زار المصابين في لفته إنسانية منه، تعبر عن حجم التقدير للجالية المصرية المقيمة في الأردن، والعمالة المصرية بمختلف فئاتها، كما قام كل من غالب الزغبي وزير الداخلية الأردني وأمين عام مجلس الوزراء الأردني بزيارة المصابين والاطمئنان على حالتهم الصحية.
ومن ناحية أخرى، أنهت السفارة إجراءات شحن جثماني مواطنين كانا قد فارقا الحياة على أثر الحادث الذي وقع أمس.