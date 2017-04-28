وزيرة الهجرة: أنا بنت الكنيسة والأزهر يمثلني.. والجهل سبب الإرهاب

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أعربت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن سعادتها المفرطة للمشاركة في مؤتمر الأزهر العالمي للسلام، مشدّدةً على أنه بمثابة خطوة جيدة للغاية للعمل في اتجاه حقيقي نحو السلام العالمي.

ووجَّهت الوزيرة، خلال مداخلة عبر فضائية «DMC»: التحية للدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لتعاونه المستمر معها، داعيةً الجميع بزيارة المرصد العلمي الذي أُنشئ مؤخرًا في الأزهر، للرد على كل الاستفسارات بالعديد من اللغات لتغيير العديد من المفاهيم المغلوطة.

تابعت: «أنا دخلت بيت شيخ الأزهر، ووجدت تسامح ومحبة من قِبله وأسرته وأحفاده، وقولت له (يا مولانا أنا سأخلع قبعة كوني وزيرة لأقول لفضيلتك أنا بنت الكنيسة المصرية ولكن الأزهر يُمثلني)».

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استكملت: «لابد أن نفخر جميعًا بوجود الأزهر في مصر، ونعلم أن هناك تحديات كبيرة جدًا توجه جميع مؤسسات الدولة وليس الأزهر وحده، للأسف إن إحنا عندنا أزمة إن دائمًا حينما تحدث مشكلة نبحث عن مرتكبها لننسبها إليه، دون البحث عن جذور هذه المشكلة وكيفية معالجتها».

أوضحت أن «الجذور الحقيقية لوجود التطرف والإرهاب هي الجهل، في الأساس هي مسألة تعليمية بحتة»، مستطردةً: «إحنا شعب متدين، وأي مشكلة عندنا نربطها بالدين، لكن لو عالجنا الفقر والجهل والمرض والبطالة سنقضي على الانحراف والتطرف والهجرة غير الشرعية».