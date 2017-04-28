رسالة سلام وقداس.. تفاصيل أول يوم لبابا الفاتيكان في مصر

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جاء اليوم الأول لزيارة بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس الأول، إلى مصر، التي انطلقت اليوم الجمعة، وتستمر إلى الغد، حافلًا بالعديد من الفعاليات، حيث بدأ بلقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في القصر الرئاسي، ثم لقاء مع شيخ الأزهر، أحمد الطيب، أعقبه مشاركته في مؤتمر الأزهر العالمي للسلام، وبعدها عقد مؤتمرًا صحفيًا مع الرئيس السيسي، وأخيرًا توجه لمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، والتقى البابا تواضروس الثاني، واختتم اليوم بالمشاركة في صلاة القداس بمقر الكنيسة البطرسية.

المباحثات مع الرئيس

الزيارة انطلقت بمباحثات ثنائية بين البابا والرئيس السيسي بقصر الاتحادية، أعقبها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين.

وخلال المباحثات، أعرب البابا فرانسيس عن سعادته بزيارة مصر، مشيراً إلى مساهماتها القيمة في تاريخ البشرية وسعيها لتحقيق السلام، مؤكدًا أهمية دور مصر في الشرق الأوسط، وثمن جهودها التوصل لتسويات للمشاكل الملحة والمعقدة التي تتعرض لها المنطقة، والتي تتسبب في معاناة إنسانية كبيرة للبشر.

اللقاء بحث سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات بين مصر والفاتيكان، لاسيما في ضوء تزامن زيارة بابا الفاتيكان لمصر مع الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كما تبادل الجانبان في ختام اللقاء، الميداليات التذكارية، حيث قدم البابا ميدالية تذكارية أصدرها الفاتيكان بمناسبة زيارته إلى مصر، تم فيها إبراز لجوء العائلة المقدسة إلى مصر، بينما قدم الرئيس لوحة تذكارية تُمثل احتفاء مصر بالعائلة المقدسة على أرضها.

البابا في الأزهر

وعقب اللقاء مع الرئيس السيسي، توجه إلى مشخية الأزهر لعقد اجتماع مع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ثم شارك في مؤتمرالأزهر العالمي للسلام.

بابا الفاتيكان أكد، خلال كلمته بالمؤتمر، أهمية الحوار بين الأديان والثقافات، منوهًا بأهمية وجود استراتيجية لتحويل التنافسية إلى تعاون، وتعليم الاحترام المتبادل والحوار المخلص مع الآخر، مع الاعتراف بحرياته وحقوقه وخاصة حرياته الدينية لأن هذا الطريق الأمثل للوصل للنجاح فى المستقل، مقدمًا الثناء كثيرًا طوال كلمته إلى مصر، وما أسهمته على مدار التاريخ من أجل البشرية.

اجتماع "الماسة"

وتوجه بابا فرنسيس، إلى فندق الماسة، الذي استضاف لقاءً موسعًا بحضور رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وكبار رجالة الدولة، وممثلي الأزهر والكنيسة، وعدد كبير من الشخصيات العامة.

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وقال البابا، خلال كلمته بهذا اللقاء الموسع، إنه سعيد بوجوده في مصر أرض الحضارة، مبديًا انبهاره بآثارها التي تضمد في هيبة وجلال وتتحدى العصور، متابعًا: "هذه الأرض تعني الكثير للبشرية والكنيسة، ليس فقط بسبب ماضيها العريق، وإنما أيضا لأن العديد من الآباء عاشوا في مصر، وورد اسمها في الكتاب المقدس".

وتابع: "فوق جبل سيناء أودع الرب شعبه الوصية، وعلى أرض مصر وجد يسوع ومريم العذراء الملجأ والضيافة، فنتذكر الحفاوة والضيافة التي قدمتها مصر لهما منذ آلاف السنين، فمصر هي الأرض التي نشعر كأنها أرضنا، وكما تقولون أنتم: مصر أم الدنيا"، مستكملًا: "مصر هي أم الدنيا، فهي ترحب باللاجئين القادمين من سوريا والعراق، وتحاول أن تدمجهم في المجتمع المصري من خلال جهود كبيرة".

ختام اليوم بـ"قداس"

وأخيرًا، زار بابا الفاتيكان، الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث جمعه لقاء بالبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حيث ألقيا كلمتين عبرا عن علاقات المودة بين الكنيستين.

وعقب ذلك، توجه البابا فرانسيس، رفقه البابا تواضروس، إلى مقر الكنيسة البطرسية المجاورة للكاتدرائية، والتي شهدت عملًا إرهابيًا، لحضور مراسم الصلاة المسكونية (القداس) بالبطرسية، بحضور عدد كبير من ممثلي الطوائف القبطية.

جدول أعمال الغد

ويرأس البابا فرانسيس، غدًا السبت، قداس يقام باستاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، حيث يصل إلى الاستاد في الساعة التاسعة والنصف صباحًا، ويدخل لتحية المواطنين الذين جاؤوا من جميع محافظات مصر، ممثلين للطوائف الكاثوليكية الست في مصر، ويبلغ عدد الحضور 25 ألف مواطن، منهم 2500 تقريبا سيتواجدون في أرض الاستاد لمشاركة البابا القداس.

ومن المنتظر أن يدخل البابا فرانسيس إلى أرض الاستاد في عربة جلبها خصيصًا معه، ورفض أن تكون مغطاة أو مصفحة، بل سيارة "جولف" مكشوفة يستطيع من خلالها أن يراه المواطنون، لما يحمله من معاني الأمن والسلام المتبادل.

ويعقب المرور بالسيارة بدء القداس على أرض الملعب، الذي تم إعداده بشكل كامل ليتناسب مع الحدث الكبير الذي تستضيفه مصر، حيث جهز بشكل يحمل ألوان تتعلق بالفاتيكان وبالعقيدة المسيحية.