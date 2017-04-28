وزير الأوقاف لـ"مصراوي": زيارة بابا الفاتيكان نقلة تاريخية للحوار بين الأديان

الدكتور محمد مختار جمعة
كتبت-ياسمين محفوظ
رحب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف بزيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان لمصر ، مؤكدا في تصريحات خاصة لمصراوي أنها نقلة تاريخية للحوار بين الأديان والثقافات ، مشددا الي احتياج العالم إلي السلام والحوار أكثر من أي وقت مضى ، كما قال الوزير أن الزيارة رسالة للعالم بأن الأديان كلها رحمة وسلام، مشيرا الي أهمية العمل لتخليص العالم من كل قوى الشر والظلام والهدم والتخريب ، وأضاف وزير الأوقاف أن زيارة بابا الفاتيكان لمصر تأتي من منطلق أهمية مصر لكونها أرض سلام ومهد للأديان
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