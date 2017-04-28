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مدير أمن الوادي الجديد ينفي غلق طريق (الخارجة - أسيوط)

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مدير أمن الوادي الجديد ينفي غلق طريق (الخارجة - أسيوط) مدير أمن الوادي الجديد ينفي غلق طريق (الخارجة - أسيوط)

مصراوي Masrawy

اللواء أحمد عبد الغفار مدير أمن الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي: 

نفى مدير أمن الوادي الجديد، اللواء أحمد عبد الغفار، ما أثير ببعض المواقع عن إغلاق طريق (الخارجة - أسيوط) بسبب مواجهات بالأسلحة النارية.

وأكد أن الطريق لم يُغلق أمام الحركة المرورية، وإنما شهد تشديدًا في الإجراءات الأمنية بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط، لفحص بعض المشتبه بهم جنائيًا.

وتكثف وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية من إجراءاتها خاصة في محيط الكنائس والأهداف الحيوية تزامنًا مع زيارة البابا فرانسيس الأول بابا الفاتيكان للبلاد لمدة يومين.

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