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10 رسائل من شيخ الأزهر للعالم في مؤتمر السلام

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10 رسائل من شيخ الأزهر للعالم في مؤتمر السلام 10 رسائل من شيخ الأزهر للعالم في مؤتمر السلام

مصراوي Masrawy

زيارة بابا الفاتيكان لمشيخة الأزهر

كتبت- مروة شوقي:

ألقى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الجمعة، كلمة في مؤتمر الأزهر العالمي للسلام بحضور البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

ودعا الطيب- قبل إلقاء الكلمة- بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا الإرهاب في العالم. ويرصد "مصراوي"، رسائل شيخ الأزهر إلى العالم كالتالي:

1- مؤتمر السلام العالمي، دعوة لإحياء السلام الضائع الذي تبحث عنه الشعوب.
 
2- تجاهل الحضارة الإنسانية للأديان السماوية، السبب الأساسي في مأساة الإنسانية في العالم أجمع.
 
3- الدعوة إلى العدول عن لوم الأديان، وتجريمها لأخطاء معتنقيها، وارتكبوا العنف باسم الدين، وعلى دعاة السلام تحقيق دور الأديان في نشر المحبة.
 
4- ضرورة توحيد الجبهة والتعاون للعمل على تنقية الأديان من المفاهيم المغلوطة.
 
5- الإرهاب والحروب انحرافات عن فلسفة الأديان ونهجها الحضاري، ويجب دحره ومواجهته بشجاعة وعزيمة.
 
6- لابد من محاربة تجارة السلاح وتسويقه، والذي يساهم في تدهور الوضع الأمني الحالي.
 
7- أكد على دور العقلاء والمفكرين في إعادةِ الوعي برسالاتِ السَّماء، وأهمية إخضاع الخطاب المنحرف إلى قراءة نقدية تنتشل العقل من غياهب الفكر المتطرف.
 
8- العمل على تنشئة جيل يؤمن بقيمة الأخوة والتراجم بين الناس، للحؤول دون تحول العالم إلى غابة.
 
9- غلق الأبواب أمام الأفكار الهادمة والمبددة لعظمة الحضارات والأديان، التي تعمل على وسم الديانات المختلفة بالعنف والإرهاب، ونشر سياسات الهيمنة، ونظريات صراع الحضارات، ودعوات الإلحاد.

10- الدعوة إلى التوحد تحت مظلة الأزهر والفاتيكان، في مجال الدعوة إلى ترسيخ فلسفة العيش المشترك واحياء منهج الحوار واحتراك عقائد الآخرين.

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مصراوي Masrawy

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