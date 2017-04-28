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إنييستا يغيب عن ديربي كتالونيا

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إنييستا يغيب عن ديربي كتالونيا إنييستا يغيب عن ديربي كتالونيا

التحرير

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أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة من نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، غياب قائد الفريق أندريس إنييستا، عن مباراة ديربي كتالونيا غدًا السبت، أمام إسبانيول في الدوري الإسباني.

وقالت الصحيفة إن إنييستا يعاني من حمل زائد، ولم يتدرب بشكل كامل مع الفريق اليوم، وكانت الشكوك تحوم حول مشاركته أمام إسبانيول، إلى أن تأكد غيابه مساء اليوم عن المباراة.

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وبعد مشاركته في 12 مباراة على التوالي غاب إنييستا عن تشكيلة برشلونة في مباراة الفريق الأخيرة أمام أوساسونا، لكنه لم يحصل على الراحة الكافية ولن يكون قادرًا على المشاركة أمام إسبانيول في ديربي كتالونيا غدًا السبت.

ويحتل برشلونة المركز الأول في جدول المنافسة، برصيد 78 نقطة، خلال 34 مباراة بالليجا. 

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التحرير

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