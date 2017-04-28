نفاد تذاكر مباراة يوفنتوس وموناكو في دوري الأبطال

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أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، نفاد تذاكر مواجهة موناكو الفرنسي التي تقام الأسبوع المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحها في الأسواق.

ونفدت التذاكر قبل أن تطرح للبيع بشكل طبيعي للجماهير مثلما حدث خلال لقاء برشلونة الماضي، حيث يمنح يوفنتوس أولولية لأصحاب البطاقات الموسمية وأصحاب اشتراكات تُسمى J1897 على أن تطرح الكمية المتبقية للبيع العادي ولكن التذاكر نفدت تماماً وبشكل رسمي قبل أن يحدث ذلك.

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ويعيش الجميع في يوفنتوس حلم تحقيق دوري الأبطال الغائب عن خزائن السيدة العجوز منذ 21 عاما، وذلكً بالإضافة إلى تحقيق لقبي الدوري الإيطالي والكأس، بعد الوصول إلى المباراة النهائية ليصبح موسماً تاريخياً للبيانكونيري.

يذكر أن يوفنتوس يحتل صدارة الكالتشيو برصيد 83 نقطة، خلال 33 مباراة، بفارق 8 نقاط عن روما ملاحقه.