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بابا الفاتيكان لـ«تواضروس»: تضحياتكم تفتح الطريق أمام السلام

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بابا الفاتيكان لـ«تواضروس»: تضحياتكم تفتح الطريق أمام السلام بابا الفاتيكان لـ«تواضروس»: تضحياتكم تفتح الطريق أمام السلام

التحرير

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قال البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، إن السيد المسيح أوصى بعدم الرد على الشر بالشر.

وأضاف فرانسيس، خلال كلمته بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مخاطبًا البابا تواضروس، "الاستشهاد الذي وقع في كنيستكم يدعو إلى نشر الخير والتسامح، فنحن نقدم تضحيات تفتح الطريق أمام السعادة والسلام للجميع".

وتابع: "نستطيع أن نقدم حياة جديدة موجهة إلى الرب، وهذه الأعمال التي ضربت تقدم أشياء جديدة للمستقبل".

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واستكمل: "قداسة البابا تواضروس وأخي العزيز، أن نفس الرب الذي رتب لهذا اللقاء بيننا اليوم في طريقنا نحو الحرية والسلام، هو الرب الذي صاحب السيد المسيح وحماه على أرض مصر".

 

 

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