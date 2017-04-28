فيديو| أمين: زيارة بابا الفاتيكان دليل على أن مصر دولة سلام

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قال الإعلامي تامر أمين، إن زيارة بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، التاريخية إلى القاهرة، بمثابة دعم لمصر عقب ما تعرضت له من أحداث إرهابية مؤخرًا.

وأضاف أمين، خلال برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، "الرئيس عبد الفتاح السيسي يتعامل مع بابا الفاتيكان كرئيس دولة ممن يزورون مصر"، مؤكدًا أن هذه الزيارة دليل واضح أن مصر دولة سلام ولا علاقه لها بالتطرف.

وتابع: "هذه الزيارة تأتي في وقت مصر في أمس الحاجة للدعم ووقوف كل الأطراف المحلية والدولية بجوارها في الظرف الصعب الذي تمر بها من مؤامرة تستهدف أمنها واستقرارها".