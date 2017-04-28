أخبار عاجلة

مانشستر يونايتد يسعى للاقتراب من رقم ليدز وبيرنلي التاريخي -
تشيلسي يتصدر سباق التوقيع مع نجم موناكو -
8 الصبح - اللقاء الإسبوعي مع د/هاني الناظر .. والحديث عن الأكزيما التى تصيب الجلد -
عباس يبحث تطوّرات عملية السلام في القاهرة -
الحوثيون يطلقون صاروخًا باليستيًا على معسكر في جنوب السعودية -
تغطية خاصة - تعليق المطران منير حنا على القدسس الإلهي براسة البابا فرانسيس بستاد الدفاع الجوي -
قبيلة الترابين: تنظيم "بيت المقدس" ثلّة دخلاء ودمهم مهدور -
بالصور.. سيارة ملاكي تُثير اشتباه أفراد شرطة بكفر الشيخ -
ضبط 105 كيلو لحوم فاسدة بمطعم شاورمة في أسوان -
بالصور.. القوات المسلحة توزع كراتين مواد غذائية بأسعار مخفضة في السويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| أمين: زيارة بابا الفاتيكان دليل على أن مصر دولة سلام

Google+ Print
فيديو| أمين: زيارة بابا الفاتيكان دليل على أن مصر دولة سلام فيديو| أمين: زيارة بابا الفاتيكان دليل على أن مصر دولة سلام

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الإعلامي تامر أمين، إن زيارة بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، التاريخية إلى القاهرة، بمثابة دعم لمصر عقب ما تعرضت له من أحداث إرهابية مؤخرًا.

وأضاف أمين، خلال برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، "الرئيس عبد الفتاح يتعامل مع بابا الفاتيكان كرئيس دولة ممن يزورون "، مؤكدًا أن هذه الزيارة دليل واضح أن مصر دولة سلام ولا علاقه لها بالتطرف.

وتابع: "هذه الزيارة تأتي في وقت مصر في أمس الحاجة للدعم ووقوف كل الأطراف المحلية والدولية بجوارها في الظرف الصعب الذي تمر بها من مؤامرة تستهدف أمنها واستقرارها".

شاهد أيضا

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بطريرك الكاثوليك: مصر مهد الأديان قادرة على استيعاب الثقافات المتنوعة

بطريرك الكاثوليك: مصر مهد الأديان قادرة على استيعاب الثقافات المتنوعة

فيديو.. لحظة مغادرة بابا الفاتيكان لـ«الدفاع الجوي» عقب انتهاء القداس الإلهي

فيديو.. لحظة مغادرة بابا الفاتيكان لـ«الدفاع الجوي» عقب انتهاء القداس الإلهي

فيديو.. بابا الفاتيكان وبطريرك الكاثوليك يتبادلان الهدايا التذكارية

فيديو.. بابا الفاتيكان وبطريرك الكاثوليك يتبادلان الهدايا التذكارية

بطريرك الكاثوليك لـ«بابا الفاتيكان»: السيسي لا يبخل على مصر

بطريرك الكاثوليك لـ«بابا الفاتيكان»: السيسي لا يبخل على مصر