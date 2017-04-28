محافظ الدقهلية: زيارة بابا الفاتيكان أثبتت الدور المصري في مواجهة الإرهاب

الدقهلية - رامي القناوي:

قال الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، إن زيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى مصر أثبتت بما لايدع مجالاً للشك أن مصر هي قلب العالم النابض ومنبع السلام للعالم، مشيرًا إلى أن الزيارة تعكس مدى الدور المحوري الذي تلعبه الدولة المصرية في محاربة الإرهاب والتطرف ونشر ثقافة السلام.

وأضاف الشعراوي، في تصريحات صحفيه له اليوم تعقيبًا على الزيارة، أن تلك الزيارة أظهرت مدى الأمن والأمان الذي تنعم به الدولة المصرية، وتكشف دور مصر المهم في العالم وبناء السلام، مشيرًا إليها باعتبارها أكبر فرصة للترويج السياحي لمصر، سواء في الداخل أو الخارج.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أول مستقبلي البابا فرانسيس فور وصوله اليوم في مستهل زيارته التاريخية لمصر والتي تستغرق يومين.

وشملت زيارة البابا لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقصر الرئاسي، وكذلك لقاء الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، ثم التوجه إلى المؤتمر العالمي للسلام، لإلقاء كلمته والاستماع إلى كلمة الشيخ الطيب، فالتوجه للقاء البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.​