بالصور.. انطلاق مؤتمر ريادة الأعمال في السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

نظمت نقابة المهندسين في محافظة السويس، مساء اليوم الجمعة، المؤتمر الثالث لريادة الأعمال، وذلك بعد تنظيم المؤتمرين الأول والثاني خلال العاميين الماضيين.

وبسبب أعمال التطوير والتجديد الجارية بمقر النقابة في حي السويس، عقدت النقابة مؤتمر اليوم بقاعة المؤتمرات بهيئة مواني البحر الأحمر بضاحية بورتوفيق، في حضور المئات من طلاب جامعة السويس، ورواد الأعمال.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الثالث بمشاركة عدد من الطلاب المتميزين بالجامعة، فضلاً عن طلاب فريق "أي سيف"، والمخصصة لهم محاضرة عن ريادة الاعمال والمشروعات.

ويضم جدول أعمال المؤتمر أيضًا 10 محاضرات أخرى يلقيها خبراء ريادة الأعمال والتسويق بشركات السويس والجهات المشاركة.

وشهد المؤتمر حضور المهندس اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، والدكتور ماهر مصباح رئيس جامعة السويس، والمهندس طارق النبراوي نقيب عام المهندسين، وحسن عبد العليم نقيب مهندسين في السويس، وأعضاء مجلس النقابة.