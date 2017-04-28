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إيناسيو يمنح لاعبيه راحة من تدريبات الغد

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إيناسيو يمنح لاعبيه راحة من تدريبات الغد إيناسيو يمنح لاعبيه راحة من تدريبات الغد

التحرير

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استقر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي ، بقيادة البرتغالي أوجستو إيناسيو، على منح اللاعبين الأساسيين راحة من مران الغد، والذي سيقام على ملعب النادي.

ورفض المدرب البرتغالي منح المستبعدين من مباراة طنطا راحة من التدريبات الجماعية، وأخطر الجهاز المعاون بمواصلة التدريبات لهم بشكل طبيعي من أجل زيادة الحمل البدني لهم استعدادًا لمباراة الفريق القادمة أمام فريق الإسماعيلي.

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وتعادل الزمالك أمام طنطا سلبيًا في المباراة التي أقيمت على ملعب غزل المحلة ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة  الدوري الممتاز.

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التحرير

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