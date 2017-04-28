أخبار عاجلة

مانشستر يونايتد يسعى للاقتراب من رقم ليدز وبيرنلي التاريخي -
تشيلسي يتصدر سباق التوقيع مع نجم موناكو -
8 الصبح - اللقاء الإسبوعي مع د/هاني الناظر .. والحديث عن الأكزيما التى تصيب الجلد -
عباس يبحث تطوّرات عملية السلام في القاهرة -
الحوثيون يطلقون صاروخًا باليستيًا على معسكر في جنوب السعودية -
تغطية خاصة - تعليق المطران منير حنا على القدسس الإلهي براسة البابا فرانسيس بستاد الدفاع الجوي -
قبيلة الترابين: تنظيم "بيت المقدس" ثلّة دخلاء ودمهم مهدور -
بالصور.. سيارة ملاكي تُثير اشتباه أفراد شرطة بكفر الشيخ -
ضبط 105 كيلو لحوم فاسدة بمطعم شاورمة في أسوان -
بالصور.. القوات المسلحة توزع كراتين مواد غذائية بأسعار مخفضة في السويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

بعد تعادله مع الزمالك.. مدرب طنطا يهاجم التحكيم: «مش فاهم في إيه؟»

Google+ Print
بعد تعادله مع الزمالك.. مدرب طنطا يهاجم التحكيم: «مش فاهم في إيه؟» بعد تعادله مع الزمالك.. مدرب طنطا يهاجم التحكيم: «مش فاهم في إيه؟»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعرب خالد عيد، المدير الفني للفريق الأول بنادي طنطا، عن غضبه من حكم لقاء فريقه أمام ، عوض سعفان، بعدما رفض احتساب هدف صحيح وضربة جزاء، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين اليوم الجمعة، على استاد غزل المحلة.

وقال عيد فى تصريحات صحفية عقب المباراة: «والله حرام 3 ضربات جزاء الدور الأول وضربتين جزاء الدور الثاني وهدف صحيح مش فاهم في إيه».

شاهد أيضا

الجدير بالذكر أن الزمالك، تعادل مع مضيفه طنطا، بدون أهداف، في المباراة التى أقيمت بين اليوم الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع الـ26 من بطولة الدوري الممتاز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مصدر: لجنة الحكام أشادت بحكم لقاء الزمالك وطنطا

مصدر: لجنة الحكام أشادت بحكم لقاء الزمالك وطنطا

مدير مباحث الإسكندرية: جاهزون لتأمين لقاءات الأهلي والزمالك الأفريقية

مدير مباحث الإسكندرية: جاهزون لتأمين لقاءات الأهلي والزمالك الأفريقية

الغندور يفتح النار على الزمالك: إيناسيو «متذبذب».. وهذه «سنة كبيسة»

الغندور يفتح النار على الزمالك: إيناسيو «متذبذب».. وهذه «سنة كبيسة»

القاهرة أبوظبي: كواليس فوز الزمالك على المصري

القاهرة أبوظبي: كواليس فوز الزمالك على المصري