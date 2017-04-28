بعد تعادله مع الزمالك.. مدرب طنطا يهاجم التحكيم: «مش فاهم في إيه؟»

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أعرب خالد عيد، المدير الفني للفريق الأول بنادي طنطا، عن غضبه من حكم لقاء فريقه أمام الزمالك، عوض سعفان، بعدما رفض احتساب هدف صحيح وضربة جزاء، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين اليوم الجمعة، على استاد غزل المحلة.

وقال عيد فى تصريحات صحفية عقب المباراة: «والله حرام 3 ضربات جزاء الدور الأول وضربتين جزاء الدور الثاني وهدف صحيح مش فاهم في إيه».

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الجدير بالذكر أن الزمالك، تعادل مع مضيفه طنطا، بدون أهداف، في المباراة التى أقيمت بين اليوم الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع الـ26 من بطولة الدوري الممتاز.