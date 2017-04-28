بشار الاسد يصف نفسه بالشيطان، فلماذا قال ذلك ؟

شيماء مصطفى

أجرى صحفي فنزويلي لقاء مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، ووجه له سؤال حول الحملة التي تشنها وسائل الغعلام الغربية ضده، فرد عليه الاسد بالقول: ” أنت تجلس مع الشيطان”، محاولا شرح وجهة النظر الغربية والتي يتم التسويق لها إعلاميا، فأشار الأسد إلى أنه: ” عندما لا تخضع الدولة أو الحكومة أو الشخص لمصالحهم، ولا يعمل لمصالحهم ضد مصالح شعبه، فإن هذا الشخص هو الشيطان بعينه”.

وأضاف الأسد بالقول: ” هذه المطالب الغربية الاستعمارية عبر التاريخ.. هم يقولون إن هذا الشخص الشرير يقتل الشعب الطيب.. حسنا! إذا كان هو يقتل الشعب الطيب فمن الذي يقف معه لمدة ست سنوات؟ لا تستطيع روسيا أو إيران أو أي دولة صديقة أن تدعم شخصا على حساب الشعب.. هذا الكلام مستحيل”.

وأشار الأسد موضحا بأن الشعور العام في سوريا هو القلق على مستقبل البلاد فقال: “عندما تكون في قلب الحرب لا تشعر بالخوف، أعتقد أن هذه حالة عامة لأغلب الناس، ولكن يكون لديك قلق عام على الوطن، فما هي قيمة أن تكون أنت بأمان كشخص، ومواطن، وكل البلد مهدد، لا يمكن أن تشعر بالأمان، فأعتقد أن الشعور الموجود لدينا في سوريا عامة، هو القلق على مستقبل البلاد”.

واكد الاسد في حديثه بأن الحياة في سوريا مستمرة، وإرادة الحياة لدى الشعب السوري أقوى من أي فكرة للخوف، على الرغم من أن قذائف الهاون تسقط في كل بيت وقال: ” أنا كرئيس استمد هذه المشاعر من عامة الناس ولا أستمدها من شعوري الذاتي، أنا لا أعيش بحالة منعزلة عن الآخرين”.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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