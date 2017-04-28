وزارة المالية : منح علاوة إجتماعية جديدة بخلاف علاوة 2016 لجميع العاملين الجهاز الإداري للدولة ولأصحاب المعاشات

شيماء مصطفى

أعلنت جريدة الاهرام بعد مقابلة أجرتها مع الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة بأن الفترة المقبلة سوف تشهد منح مزايا مالية وعينية لكافة العاملين بالجهاز الإداري بالدولة وقطاع الأعمال العام وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين دخول العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات.

وأشارت جريدة الاهرام أن من بين الاجراءات التي ستسهم في تخفيف الاثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن القيام بعملية الاصلاح الاقتصادي هو منح علاوات إجتماعية بخلاف علاوة 2016 لكافة العاملين بالجهاز الإداري بالدولة وكذلك لأصحاب المعاشات.

من جهته قال الدكتور محمد معيط بأن وزارة المالية ستقوم بإرسال تعليمات صرف العلاوة للعاملين الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 لكافة الجهات المستفيدة من العلاوة فور صدور القانون من مجلس النواب ودون الانتظار لصرف راتب مايو.

وأشار الدكتور محمد معيط بأنه سوف يتم صرف فروق العلاوة بصورة مجمعة من راتب يوليو 2016 وحتى إبريل 2017 وذلك للتيسير على المواطنين وبصفة خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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