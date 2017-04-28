فينجر: قادرون على إنهاء الموسم في المراكز الأولى

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ملخص التحرير,التحرير الرياضي,الرياضة العالمية

قال الفرنسي آرسين فينجر، المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، اليوم الجمعة، إن الجانرز بإمكانهم إنهاء الموسم ضمن أول 3 مراكز بالبريميرليج، إذا فاز بالمباريات المتبقية، بداية بمواجهة توتنهام هوتسبير في قمة شمال لندن بعد غد الأحد.

ويسعى توتنهام ثاني الترتيب لتحقيق الفوز على استاد وايت هارت لين، من أجل الضغط على تشيلسي متصدر المنافسة، الذي يبتعد عنه بفارق 4 نقاط.

وأضاف فينجر في مؤتمر صحفي: "أتوقع مباراة مفتوحة،ويتسم فيها الفريقان بالالتزام"، متابعا: "سيكون الإيقاع مرتفعا وقد تشهد المباراة أهدافا لأن الفريقين يلعبان بأسلوب هجومي".

واختتم "لدينا فرصة لإنهاء الموسم ضمن أول ثلاثة مراكز إذا فزنا بمبارياتنا لتجنب الحسابات".

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كما يكتب توتنهام بقيادة ماوريسيو بوكيتينو أفضل سجل على ملعبه في الدوري هذا الموسم، إذ فاز 15 مرة في 17 مباراة على أرضه.

ويذكر أن مباراة الدور الأول بين الفريقين، انتهت بالتعادل الإيجابي.

ويبتعد آرسنال بفارق ست نقاط عن ليفربول، ثالث الترتيب وتتبقى له مباراتان مؤجلتان ويتأخر خلف فريقي مانشستر ولكن فينجر يثق في قدرة الجانرز على تخطي هذه الفرق.