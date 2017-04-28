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بالفيديو والصور.. منع فنانة من التمثيل في الأفلام بسبب ملابسها

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بالفيديو والصور.. منع فنانة من التمثيل في الأفلام بسبب ملابسها بالفيديو والصور.. منع فنانة من التمثيل في الأفلام بسبب ملابسها

 
منعت وزارة الثقافة والفنون الجميلة في كمبوديا الممثلة ديني كوان من العمل في عالم الترفيه لمدة عام بعد رفضها التوقف عن ارتداء ملابس مثيرة.
 
طلبت الوزارة من كوان في العام الماضي بأن تكون محتشمة في اختيار ملابسها بعد أن شاركت صورا لها في ثوب مكشوف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
 
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن العقوبة تتماشى مع قانون السلوك الأخلاقي للفنانين، والذي ينص على التزامهم بارتداء ما يتناسب مع الكرامة الشخصية والهوية الوطنية.
 
وأضافت أن الوزارة طلبت من الشركات في صناعة الترفيه التعاون معها لمعاقبة الممثلة بوقفها عن العمل، خاصة أنها وعدت بأنها ستحسن التصرف لكنها لا تزال تنتهج نفس السلوك.
 
وردت كوان على ذلك بأنها تمارس حقها في ارتداء ما تريد، لكن ثقافة الشعب الكمبودي لا تتقبل ذلك، وستحاول ألا تبدو مثيرة عند نشر أي صورة لها عبر فيس بوك، وتتقبل قرار منعها من العمل.
 
بالفيديو والصور.. منع فنانة من التمثيل في الأفلام بسبب ملابسها المثيرة
بالفيديو والصور.. منع فنانة من التمثيل في الأفلام بسبب ملابسها المثيرة
بالفيديو والصور.. منع فنانة من التمثيل في الأفلام بسبب ملابسها المثيرة
بالفيديو والصور.. منع فنانة من التمثيل في الأفلام بسبب ملابسها المثيرة
 

 

 

المصدر : فيتو

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