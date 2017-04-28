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محافظ كفر الشيخ: زيارة بابا الفاتيكان رسالة قوية للعالم أجمع

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محافظ كفر الشيخ: زيارة بابا الفاتيكان رسالة قوية للعالم أجمع محافظ كفر الشيخ: زيارة بابا الفاتيكان رسالة قوية للعالم أجمع

مصراوي Masrawy

اللواء السيد نصر

كفر الشيخ - إسلام عمار: 

قال محافظ كفر الشيخ، اللواء السيد نصر، إن زيارة بابا الفاتيكان إلى تأتي رسالة قوية للعالم أجمع، عنوانها "مصر بلد الأمان"، مهما حدث بها من أعمال إرهابية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ "مصراوى" اليوم الجمعة، أن زيارة البابا فرانسيس أسعدته كما أسعدت جموع الشعب المصري، مضيفًا أن البابا فرانسيس جاء للسلام في بلد عُرف بالسلام واحترام الأديان.

وكان الرئيس عبد الفتاح أول مستقبلي البابا فرانسيس فور وصوله اليوم في مستهل زيارته التاريخية لمصر والتي تستغرق يومين.

وشملت زيارة البابا لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقصر الرئاسي، وكذلك لقاء الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، ثم التوجه إلى المؤتمر العالمي للسلام، لإلقاء كلمته والاستماع إلى كلمة الشيخ الطيب، فالتوجه للقاء البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.​

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مصراوي Masrawy

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