أغلى وسادة في العالم تصمم لك خصيصا.. وهذا ثمنها

مصراوي Masrawy

كتب - هشام عواض:

قام متخصص في العلاج الطبيعي بتصميم وسادة، قادرة على حل جميع مشاكل النوم، لكن سعرها يصل إلى 57 ألف دولار، لتكون الأغلى من نوعها في العالم.

وتوصل الهولندي "تيجس دير هيلست"، بعد عمل استمر 15 عامًا إلى تصميم الوسادة الأغلى في العالم، بهدف دعم عضلات العنق، وهي مصنوعة من حرير التوت والقطن المصري ورغوة هولندية غير سامة، بحسب موقع "odditycentral".

وبالإضافة إلى ذلك نسيج الذهب عيار 24 قيراط، في حين أن السحاب مرصع بأربع ماسات وياقوتة عيار 22.5 قيراط.

وقال "هيلست"، إن هدفه لم يكن تصنيع منتج مخصص للأثرياء، بل أراد أن يصمم وسائد للنوم مثالية لعملائه، وقرر أن الوسيلة الأفضل لذلك عن طريق وضع حلول تصميمية تعتمد على شكل الجسم وعادات النوم.

وأضاف "هيلست" "كمتخصص بالعلاج الطبيعي أنصح بشراء أفضل وسادة للنوم، ولكن كيف يمكن تحديد الوسادة الأفضل؟ وسألت نفسي إذا كان لدينا 3 وسائد فكيف يمكن اختيار الأفضل منها؟ فمع اختلاف أطوال كل منا وعرض الكتفين وأسلوب النوم، يجب أن تكون الوسائد مختلفة من شخص لآخر".

واستخدام متخصص العلاج الطبيعي ماسح ضوئي ثلاثي الأبعاد، في الحصول على أبعاد مفصلة لأجسام عملائه من حول العالم، ووضع خوارزمية خاصة لحساب أبعاد الوسادة المثالية.

وأعلن أنه سيكشف عن ثمرة عمل استمر عقد ونصف من الزمن في معرض "إنديسك ديزاين سيريس" بإمارة دبي الشهر المقبل.