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«هيونداي» تطور «إيونيك» لتساهم في بحوث علاج السرطان

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«هيونداي» تطور «إيونيك» لتساهم في بحوث علاج السرطان «هيونداي» تطور «إيونيك» لتساهم في بحوث علاج السرطان

التحرير

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ابتكرت شركة "هيونداي" الكورية تقنية جديدة في سيارتها الكهربية الشهيرة "إيونيك"، تعتمد على نقاط تمركز يمكنها التعامل مع الكروت الائتمانية الخاصة بقائدي السيارة للتبرع من خلالها إلى أبحاث السرطان.

وبحسب صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، فإن الشركة الكورية تعتمد على 5 نقاط متفرقة داخل أركان السيارة، يمكن من خلالها التعامل مع البنوك، ويمكنها سحب أموال منها لإمداد المعاهد الخاصة بأبحاث السرطان.

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وتمثل تلك التقنية الجديدة في سيارة "إيونيك" تطور مذهل في مجال ربط التكنولوجيا بالأعمال الخيرية، خاصة ما يتعلق منها بأبحاث السرطان، الذي ينظر إليها على أنها السبيل الوحيد نحو التعرف على خواص المرض بشكل فعال.

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التحرير

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