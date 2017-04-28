«نيسان» تراهن على النمط الرياضي «NISMO»

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تعكف شركة "نيسان" اليابانية، على وضع اللمسات الأخيرة استعدادًا لإقحام نمط التصنيع عالي الأداء "NISMO" في العديد من إصداراتها حول العالم بشكل رسمي.

وبحسب موقع "CNET”، فإن الشركة اليابانية تكثف من جهودها في الوقت الحالي لإضافة النمط الرياضي الخاص بها في الإصدارات المختلفة، وذلك ضمن خطة طويلة الأجل لزيادة تواجد النمط الرياضي بشكل أكثر وضوحًا في إصداراتها حول العالم.

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وتراهن "نيسان" بشكل واضح خلال الأشهر الأخيرة على الطراز الرياضي "NISMO"، حيث حرصت على إظهاره بشكل رئيسي ضمن مشاركاتها الفعالة بالمعارض الدولية للسيارات.