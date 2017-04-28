فيديو| «هيونداي» تشوق جمهورها بتصميم سيارة غريبة

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فاجأت شركة "هيونداي" الكورية العملاقة، الجمهور بعرض فيديو دعائي لنمط العمل في خطوط إنتاج السيارات بالمؤسسة الشهيرة، ليظهر مشهد يتناول عملية تصميم سيارة ذات بابين "كوبيه" ليست معروفة.

وبحسب موقع "أوتو بلوج" الأمريكي، فإن هيونداي عرضت خلال الفيديو شخصًا وهو يعمل على تصميم يدوي لسيارة كوبيه ليست معروفة، وهو الأمر الذي حمل تكهنات لإمكانية ظهور إصدار جديد قريبًا في الأسواق العالمية.

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ويبدو من الفيديو أن السيارة ستكون ذات تصميم حاد وعنيف، وهو النمط الذي بدأت الشركة الكورية في انتهاجه بشكل رئيسي خلال مشاركاتها بالمعارض الدولية الخاصة بالسيارات.

كانت هيونداي اعتادت تقديم سياراتها الجديدة وسط حالة تشويقية تتعلق بالقدرات الفنية والتصميم الجديد الخاص بإصداراتها، وهو الأمر الذي يمكن لمسه من خلال أفكارها لطرح "أكسنت" و"سوناتا" الجديدتين.